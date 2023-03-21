أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.77 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.54 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.91 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.
بنك مصر: 32.91 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك التجاري الدولي: 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.55 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.
بنك مصر: 37.60 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.72 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك الكويت الوطني: 37.77 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.67 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
بنك مصر: 97.01 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.