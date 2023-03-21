أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 21-3-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» خلال التقرير التالي متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.77 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.54 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.91 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

بنك مصر: 32.91 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.55 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.

بنك مصر: 37.60 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.72 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 37.77 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.67 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

بنك مصر: 97.01 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.