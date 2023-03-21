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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الثلاثاء, 21 مارس 23

تباينت أسعار

العملات
اليوم الثلاثاء 21-3-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» خلال التقرير التالي متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.77 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.54 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

متوسط
أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.91 جنيه للشراء، و 33.28 للبيع.

بنك مصر: 32.91 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 33.02 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.02 جنيه للشراء، و 33.19 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.55 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.

بنك مصر: 37.60 جنيه للشراء، و 37.89 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.72 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 37.77 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.00 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.67 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

بنك مصر: 97.01 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، و 101.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

4:00 م, الثلاثاء, 21 مارس 23