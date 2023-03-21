أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.68 جنيه للشراء، 37.81 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.00 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 95.07 جنيه للشراء، 101.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.66 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.99 جنيه للبيع.
بنك مصر: 97.01 جنيه للشراء، 100.66 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.60 جنيه للشراء، 37.89 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.60 جنيه للشراء، 37.89 للبيع.
بنك الإسكندرية: 37.73 جنيه للشراء، 38.01 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 37.61 جنيه للشراء، 38.01 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 33.02 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.91 جنيه للشراء، 33.19 للبيع.
المصرف المتحد: 32.92 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.
بنك مصر: 32.91 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.