أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار اليوم الثلاثاء 21-11-2023، في بداية التعاملات الصباحية على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، ليحافظ كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكية على مستوياتهم المعلنة أمس الإثنين.

وتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعري شراء وبيع الـ 6 عملات أجنبية وعربية والتي تضم كل من « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، في اخر تحديث لمواقع البنوك الإلكترونية إضافة إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاءت مستوياتها عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.69 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.45 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.04 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع.

بنك مصر: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.56 جنيه للشراء، و38.80 للبيع.

بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.56 جنيه للشراء، و38.80 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 2.26 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.20 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و100.75 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار اليوم.