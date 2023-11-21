أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

حققت أسعار اليوم الثلاثاء 21-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني، ويعرض موقع « المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.12 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.

بنك مصر: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.56 جنيه للشراء، و 38.80 للبيع.

بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، و 38.72 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.56 جنيه للشراء، و38.80 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.20 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.