أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات البنوك

حققت أسعار اليوم الثلاثاء 21-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني، ويعرض موقع « المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والأجنبية والمصرية والإسلامية المختلفة.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و 33.86 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.79 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.12 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 33.74 جنيه للشراء، و 33.93 للبيع.
بنك مصر: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، و 38.68 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.56 جنيه للشراء، و 38.80 للبيع.
بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، و 38.72 للبيع.
بنك الإسكندرية: 38.56 جنيه للشراء، و38.80 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.20 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.
بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك بلوم: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.