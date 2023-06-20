أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، 39.48 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.
البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.
بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.14 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.20 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.13 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.
بنك البركة: 39.39 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 39.40 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك البركة: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء،33.76 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، 33.76 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار