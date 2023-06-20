أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 20-6-2023 استقرارا بالشراء والبيع في البنوك مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بينما تباين اليورو وانخفض الجنيه الإسترليني، في ختام التعاملات البنكية، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، 39.48 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.14 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.20 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.13 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.

بنك البركة: 39.39 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 39.40 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك البركة: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء،33.76 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، 33.76 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.