أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في البداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية تباين
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.49 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامي : 98.09 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.
بنك بلوم: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد :93.48 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.20 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.26 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.
بنك القاهرة: 39.43 جنيه للشراء، 39.63 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 39.39 جنيه للشراء، 39.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك SAIB عند: 33.66 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار