أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 في البداية التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 20-6-2023 أمام الجنيه المصري على صعيد الشراء والبيع، في اخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، والمواقع الإلكترونية في البنوك، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» تقريرًَا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.49 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي : 98.09 جنيه للشراء، 100.84 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 100.88 للبيع.

بنك بلوم: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد :93.48 جنيه للشراء، 100.84 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.20 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.26 جنيه للشراء، 39.50 للبيع.

بنك القاهرة: 39.43 جنيه للشراء، 39.63 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 39.39 جنيه للشراء، 39.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك SAIB عند: 33.66 جنيه للشراء، 33.82 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

بنك مصر: 33.55 جنيه للشراء، 33.70 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.66 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.