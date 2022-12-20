أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022، مقابل الجنيه في البنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، فى نهاية التعاملات البنكية، وارتفع الريال السعودي والدينار الكويتي، و استقر الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، بينما انخفض اليورو والجنيه الإسترليني، ويستعرض موقع «المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.23 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.98 جنيه للشراء، و 30.09 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.55 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

بنك مصر: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 26.15 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 26.14 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.78 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

بنك مصر: 29.78 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 29.86 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

بنك البركة: 29.79 جنيه للشراء، و 30.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.39 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

المصرف المتحد: 6.35 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.77 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 76.75 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.