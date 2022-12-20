أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022، في مستهل عمليات التداول الصباحية في البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ويهتم موقع «جريدة المال» بكل ما يهم القارئ ولذلك نستعرض لكم في هذا التقرير سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.69 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.06 جنيه للشراء، و 30.13 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك سايب: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

بنك مصر: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

بنك سايب: 26.08 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.78 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

بنك مصر: 29.78 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 29.83 جنيه للشراء، و 30.24 للبيع.

بنك سايب: 29.79 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك سايب: 6.46 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.77 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.64 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

بنك سايب: 80.46 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.69 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.