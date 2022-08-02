أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-8-2022 في نهاية التعاملات بالبنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس 2022 في نهاية التعاملات، وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والبنوك الأجنبية وعدد من شركات الصرافة، وحققت عملات اليورو والدولار والدينار الكويتي ارتفاعًا بالغًا في أسعارها، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًا، بمتوسط سعر الصرف لعملات، “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار: 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع

حقق سعر الدينار الكويتي: 61.91 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر صرف اليورو: 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني: 23.18 جنيه للشراء، و23.28 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند: 5.16 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات في البنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 19.42جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.42 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 23.16 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.13 جنيه للشراء، و23.39 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 23.13 جنيه للشراء، و23.39 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.16 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.01 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.16 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.17 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.15 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 59.95 جنيه للشراء، و62.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.72 جنيه للشراء، و62.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.62 جنيه للشراء، و62.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 59.12 جنيه للشراء، و62.24 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار العملات في البنوك.