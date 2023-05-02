أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 2-5-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تباينا في سعري الشراء والبيع، ويقدم موقع «المال» من خلال التقرير اليومى التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.94 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.89 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.39 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.50 جنيه للشراء، و 38.73 للبيع.

بنك مصر: 38.39 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.51 جنيه للشراء، و 38.72 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

بنك مصر: 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.