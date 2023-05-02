أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.94 جنيه للشراء، و 34.06 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و 38.77 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.89 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.
بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.91 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.90 جنيه للشراء، و 34.15 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.39 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 38.50 جنيه للشراء، و 38.73 للبيع.
بنك مصر: 38.39 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.51 جنيه للشراء، و 38.72 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
بنك مصر: 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.