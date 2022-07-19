أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-7-2022 في مصر

أظهر التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك استقرار أسعار العملات، بصورة جماعية اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

واستقر سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وجاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وجاء الجنيه الإسترليني عند 22.43 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.38 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري إلى 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي على مستواه أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو عند 19.45 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.