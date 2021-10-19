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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر

مستقرة في بداية التعاملات
فاطمة إمام 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:00 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19 -10-2021 ، في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

أظهر مستوى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

كما بلغت سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاءت عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى، كما وصل سعر اليورو إلى 18.104 جنيه للشراء، و18.224 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.263 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

نشر تقرير المال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.22 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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