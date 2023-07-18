أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023، تباينًا نسبيًّا في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وتنشر بوابة جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، بالإضافة لعدد من المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.65 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.33 جنيه للشراء، و 40.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار اليوم وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لللبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 34.54 جنيه للشراء، و 34.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 34.66 جنيه للشراء، و 34.83 للبيع.

بنك مصر: 34.54 جنيه للشراء، و 34.73 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 34.71 جنيه للشراء، و 34.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 40.18 جنيه للشراء، و 40.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 40.31 جنيه للشراء، و 40.54 للبيع.

بنك مصر: 40.18 جنيه للشراء، و 40.42 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 40.38 جنيه للشراء، و 40.55 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.80 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.16 جنيه للشراء، و 101.38 للبيع.

بنك مصر: 100.47 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 101.12 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.