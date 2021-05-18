أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، مستويات مستقرة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18-5-2021، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، على نفس المتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري، أمس.

وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

فيما يعرض البنك الأهلي اليوناني، منفردًا، سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه، عند أعلى مستوى في السوق المحلية، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

ويتداول بنكي الأهلي المصري ومصر، سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري، عند أدنى مستوى في السوق المحلية، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف العملة الخضراء مقابل العملة المحلية، لدى بنك الإسكندرية، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بفروع بنك المشرق.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بفروع بنك البركة، مستوى سعري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الثلاثاء، عند 18.96 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، أعلى مستوى له في السوق المحلية، لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 19.02جنيه للشراء.

فيما يعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية، عند 18.91 جنيه للشراء.

ويتداول البنك الأهلي المصري، وبنك مصر العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.97 جنيه للشراء.

ويعرض البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

وسجل اليورو أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي ، مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع. تبادل العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 22.003 جنيه للشراء و22.148 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري.

فيما حققت العملة الإنجليزية مقابل العملة المحلية، أعلى سعر شراء بالبنوك المحلية، عند 22.13 جنيه بالمصرف العربي الدولي، بمستهل تعاملات اليوم.

وفي المقابل، أظهرت شاشات التداول داخل فروع بنك مصر إيران للتنمية، وصول الإسترليني إلى أدنى مستوى للشراء مقابل الجنيه المصري، 21.95 جنيه.

كما يتداول الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 22.09 جنيه للشراء و22.37 جنيه للبيع، بفروع بنك HSBC.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم، عند متوسط سعري 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

فيما بلغ أعلى سعر شراء للريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.17 جنيه، داخل 6 بنوك محلية: بلوم والمشرق وعودة والأهلي المتحد وQNB وHSBC.

وفي المقابل، سجلت عملة المملكة السعودية مقابل العملة المحلية، أدنى مستوى شراء بالسوق المحلية، داخل فروع المصرف المتحد، عند 4.03 جنيه.

وعند 4.07 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك البركة، المتخصص في الصيرفة الإسلامية، صباح اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

حقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مستوى سعري 4.254 جنيه للشراء و4.282 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار العملات، أمس.

فيما سجل سعر العملة الإماراتية مقابل العملة المحلية، 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، داخل أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول؛ الأهلي المصري ومصر، بمستهل تعاملات اليوم.

وفيما يتعلق بأعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، استحوذت 4 بنوك محلية؛ بلوم وعودة وHSBC وQNB، على سعر 4.26 جنيه، صباح اليوم.

وعند 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، يتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، بفروع المصرف المتحد.