أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.69 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 38.14 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.15 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، و 38.31 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، و 38.33 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.