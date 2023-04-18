أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 18-4-2023، مقابل الجنيه، في مستهل التعاملات البنكية، بأول أيام عمل البنوك العمالة بالقطاع المصرفي المصري بعد إجازة دامت 4 أيام، تباين في سعري الشراء والبيع، ويعرض موقع «المال» من خلال التقرير اليومي التالى متوسط صرف وسعر 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.96 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.56 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.70 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.92 جنيه للشراء، و 34.05 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.69 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 38.14 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.15 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، و 38.31 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، و 38.33 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.