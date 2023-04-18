أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

تباينت
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.34 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.83 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 95.15 جنيه للشراء، 101.33 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.91 للبيع.
بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، 33.86 للبيع،
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.36 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.44 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 38.15 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك الأهلى الكويتى – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار