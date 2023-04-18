أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 18-4-2023، أمام العملة المصرية، بنهاية أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد القيامة وشم النسيم، وينشر موقع جريدة «المال» خلال هذا التقرير أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً لما ورد بالتقرير اليومى الصادر عن البنك المركزى بمتوسطات أسعار الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 100.99 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.34 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.83 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 95.15 جنيه للشراء، 101.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.63 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.77 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الكويت الوطنى: 33.69 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.58 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 33.66 جنيه للشراء، 33.91 للبيع.

بنك مصر: 33.58 جنيه للشراء، 33.86 للبيع،

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.36 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.44 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 38.15 جنيه للشراء، 38.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.