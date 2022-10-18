أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في بداية التعاملات البنكية

بلغت أسعار العملات اليوم مستوى مستقر نسبيا في بداية تعاملات الثلاثاء 18-10-2022 البنكية بعدما شهدت نهاية تعاملات الإثنين البنكية تبايّنًا شديدًا، وزاد سعر اليورو في البنوك، واستقر الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والدولار والريال السعودي نسبيّا، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.21 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.14 جنيه للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك العربي الأفريقي الدولي: 60.57 جنيه للشراء، و66.55 للبيع.

بنك مصر: 61.14 جنيه للشراء، و63.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.11 جنيه للشراء، و63.53 للبيع، بحسب أسعار العملات .

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، و63.61 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

المصرف المتحد: 5.24 جنيه للشراء، و5.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي الكويتي: 5.35 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول: 5.19 جنيه للشراء، و5.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك سايب: 19.26 جنيه للشراء، و19.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، و19.43 للبيع.

بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و19.43 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.30 جنيه للشراء، و19.44 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء و19.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف العربي الدولي: 22.09 جنيه للشراء، و22.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.26 جنيه للشراء، و22.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.09 جنيه للشراء، و22.46 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 22.14 جنيه للشراء، و22.46 للبيع.