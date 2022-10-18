أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وارتفع اليورو في الشراء والبيع، واستقرت أسعار الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباينت أسعار الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي ، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و 19.39 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.22 جنيه للشراء، و 22.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.27 جنيه للشراء، و 63.59 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ميد بنك: 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، و 19.44 للبيع.

بنك سايب: 19.26 جنيه للشراء، و 19.46 للبيع.

بنك مصر: 19.26 جنيه للشراء، و 19.43 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 5.17 جنيه للشراء، و 5.25 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 5.10 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 19.61 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 5.35 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.09 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 22.30 جنيه للشراء، و 22.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.09 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

بنك قناة السويس: 22.24 جنيه للشراء، و 22.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.11 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

بنك مصر: 61.13 جنيه للشراء، و 63.53 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 61.97 جنيه للشراء، و 63.61 للبيع.

بنك الإسكندرية: 59.54 جنيه للشراء، و 63.60 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.