أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تباين أسعار اليوم الثلاثاء 17-10-2023، أمام عملة مصر المحلية بمستهل التداولات بالقطاع المصرفي المصري، ليحافظ سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية، وعملة المملكة العربية السعودية وعملة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحركت أسعار وحدة النقد الأوروبية والجنيه الاسترليني والعملة الكويتية، لتعرض المال في تقريرها الصباحي أسعار شراء بيع العملات العربية والأجنبية في السوق الرسمية في اخر تحديثاتها، والتي جاءت عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.47 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.47 جنيه للشراء، و 37.60 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.43 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

بنك مصر: 32.49 جنيه للشراء، و 32.58 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 32.53 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 32.53 جنيه للشراء، و 32.86 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.49 جنيه للشراء، و 37.58 للبيع.

بنك مصر: 37.49 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.61 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.61 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفقًا لأخر التحديثات على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.84 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

البنك الكويت الوطني: 94.24 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم.