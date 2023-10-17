أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 أمام الجنيه في الختام

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء 17-10-2023، في ختام تعاملاتها أمام الجنيه المصري حالة من التباين ليستقر كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي وعملة الإمارات العربية المتحدة بينما ارتفعت مستويات شراء وبيع عملة أوروبا الموحدة فيما تباين الجنيه الاسترليني و عملة الكويت، لتعرض المال في تقريرها التالي التحديث الأخير على سلة العملات الرئيسية أمام العملة المحلية لمصر، والتي جاءت على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.62 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.58 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بحسب التحديث الأخير لأسعار العملات اليوم في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

بنك مصر: 32.39 جنيه للشراء، و 32.63 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 32.58 جنيه للشراء، و 32.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي : 32.49 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.36 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

بنك مصر: 37.36 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 37.67 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 37.48 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، وفقًا لأخر التحديثات على أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.80 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

بنك مصر: 99.47 جنيه للشراء، و 99.74 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار اليوم بالقطاع المصرفي.