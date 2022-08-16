أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022، في نهاية التعاملات داخل البنوك بمصر، ويقّدم موقع جريدة «المال» تقريرَا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات أجنبية وعربية، وفقًا لشاشات التداول بفروع البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة في السوق المصرفية المصرية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وشهدت تعاملات اليوم استقرار العملة الخضراء، وانخفضت عملة الاتحاد الأوروبي وعملة دولة الكويت.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.00 جنيها للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.56 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.93 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع،

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.