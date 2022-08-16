حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية داخل البنوك تباينًا نسبيًّا، فيما حققت العملة الخضراء استقرارًا، وسجلت عملة الاتحاد الأوروبي والعملة الكويتية انخفاضًا، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وفقًا لشاشات التداول اللحظية في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصّة العاملة في السوق المحلية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.44 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.56 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.93 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.