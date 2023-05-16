أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 16-5-2023، حالة من التباين في ختام التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وواصل الدولار والريال السعودي مسيرة الاستقرار ، فيما تحرك كل من اليورو والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بين الارتفاع والانخفاض، ويقدم الموقع الإلكتروني لجريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار العملات الست العربية والأجنبية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، في آخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.54 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.42 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بحسب آخر تحديث لأسعار

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.48 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.

جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 38.33 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع.

بنك مصر : 38.33 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع..

البنك التجاري الدولي: 38.45 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

بنك الأسكندرية : 38.45 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.

جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي : 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع

بحسب اخر تحديث لأسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 97.99 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

إيجي بنك : 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك بلوم: 8.24 جنيه للشراء، و 8.36 للبيع.

بنك البركة : 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قناة السويس : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.