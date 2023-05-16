أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.54 جنيه للشراء، و 38.67 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.44 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.42 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بحسب آخر تحديث لأسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.48 جنيه للشراء، و 33.74 للبيع.
جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري : 38.33 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع.
بنك مصر : 38.33 جنيه للشراء، و 38.70 للبيع..
البنك التجاري الدولي: 38.45 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.
بنك الأسكندرية : 38.45 جنيه للشراء، و 38.83 للبيع.
جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي : 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع
بحسب اخر تحديث لأسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
بنك الكويت الوطني : 97.99 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
إيجي بنك : 8.38 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك بلوم: 8.24 جنيه للشراء، و 8.36 للبيع.
بنك البركة : 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك قناة السويس : 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.