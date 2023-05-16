أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.55 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
جاءت متوسط
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.49 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.
جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.48 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.60 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.54 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.
جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.
جاءت أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.