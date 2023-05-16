أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 16-5-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وشهد الدولار والريال السعودي استقرارًا خلال الفترة الماضية، واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي تحركوا بين الارتفاع والانخفاض، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر 6 عملات عربية وأجنبية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنية وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.55 جنيه للشراء، و 38.69 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، و 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاءت متوسط

سعر الدولار في البنوك المصرية

العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.42 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.40 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.49 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.48 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.60 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.54 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.

جاءت أسعار العملات وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.60 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.87 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 97.82 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

جاءت أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاءت أسعار العملات اليوم وفق شاشات التداول اللحظية في البنوك.