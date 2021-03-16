أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في البنوك المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى، ليسجل 15.68 جنيه للشراء

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بعد أن اختتمت تعاملات الأمس الإثنين، متراجعة على مستوى العملات الأجنبية، وسط استقرار أسعار العملات العربية.

وتقدم بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض بنك أبوظبي الأول، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، كما سجل السعر داخل شبكة فروع بنك قناة السويس، عند أدنى مستوى في مصر، 15.66 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

ودخل أكبر بنكي حكومين الأهلي ومصر، سجل سعر العملة الأمريكية مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو أعلى مستوى في مصر لدى بنك الأمارات دبي الوطني، عند 18.68 جنيه للشراء، في حين عرض بنك أبوظبي الأول، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.61 جنيه للشراء بينما سجلت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول، سعر 18.66 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.

يتيح البنك الأهلي المصري، سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم، عند 18.63 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل اليورو أمام الجنيه، بمستهل تعاملات اليوم، سعر 18.63 جنيه للشراء و 18.80 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند مستوى 21.78 جنيه، بينما يتداول بنك أبوظبي الأول، أدنى مستوى له 21.64 جنيه للشراء.

ويقدم سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، بمستهل تعاملات اليوم، عند مستوى 21.73 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

وبلغت سعر الجنيه الإسترليني في بنك HSBC، نحو 21.76 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، مستوى 21.73 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

حققت مستويات الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 4.14 جنيه للشراء و4.20 للبيع، وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له في السوق المصرية، عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى المصرف العربي الدولي، وQNB الأهلي.

وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر العملة السعودية، اليوم الإثنين، عند مستوى 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

عرض بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في مصر- سعر العملة الإماراتية، اليوم، عند مستوى 4.24 جنيه للشراء و4.29 للبيع، وتداول بنك أبوظبي الأول، سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مستوى 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي الكويتي، وبلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء لدى المصرف العربي الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك بلوم، في حين عرض المصرف المتحد أقل سعر شراء عند 4.17 جنيه للشراء.