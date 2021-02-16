أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-2-2021 في مصر

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، بعد أن أنهت تعاملات الأمس على ارتفاع طفيف للغاية.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية:

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرضت 9 بنك أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 15.57 جنيه للشراء.

في حين وتداولت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والتجاري الدولي، و أبوظبي الأول، وQNB الأهلي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.55 جنيه للشراء..

وتداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

تداول المصرف العربي الدولي، سعر اليورو عند أعلى مستوى في مصر مسجلًا 18.89 جنيه للشراء.بينما عرض بنك الاستثمار العربي، أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.80 جنيه للشراء.

وعرض البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 18.87 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة سعر 18.85 جنيه للشراء و19.01 للبيع لدى بنك كريدي أجريكول. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر شراء للجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في السوق عند 21.62 جنيه لدى بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي، بينما بلغ أدنى مستوى له 21.48 جنيه لدى بنك التعمير والإسكان.

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.56 جنيه للشراء و21.80 للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.55 جنيه للشراء و21.79 للبيع لدى بنك HSBC.

وقام البنك التجاري الدولي بعرض السعر عند 21.53 جنيه للشراء و21.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك بالسوق المصرية من حيث الأصول، نحو 4.09 جنيه للشراء و4.18 للبيع.

وبلغ الريال السعودي أدنى مستوى له عند 4.01 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر شراء عند 4.15 لدى بنك HSBC، وQNB الأهلي.

وبلغ سعر العملة السعودية لدى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.12 جنيه للشراء و4.18 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بلغ أعلى سعر للدرهم الإماراتي في السوق المصرية نحو 4.24 جنيه للشراء لدى بنك المشرق، بينما بلغ أقل سعر عند 4.15 لدى المصرف المتحد.

وعرض بنك مصر – ثاني أكبر البنوك الحكومية- سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء و4.27 للبيع.

وتداول بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.21 جنيه للشراء و4.26 للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.