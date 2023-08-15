أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

شهدت أسعار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 تباينًا مقابل الجنيه المصري بمستهل التعاملات الصباحية في اخر تحديث على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات داخل فروع البنوك المنتشرة داخل السوق المصرية، وخلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لشراء وبيع لست عملات رئيسية داخل البنوك، والتي تضم كلا من «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت مستوياتها داخل البنك المركزي والمصارف العاملة في السوق.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.72 جنيه للشراء، مقابل 33.84 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.15 جنيه للشراء، مقابل 39.28 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهر اخر تحديث على أسعار العملات عند مستويات:

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري :30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع..

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء و 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

بنك مصر : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.67 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.46 جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

إيجي بنك: 33.62 جنيه للشراء و 33.79 للبيع، بحسب التحديث الأخير على اسعار العملات اليوم .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.97 جنيه للشراء، مقابل 39.23 للبيع.

بنك مصر :38.97 جنيه للشراء، مقابل 39.16 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.09 جنيه للشراء و 39.30 للبيع.

بنك البركة: 39.10 جنيه للشراء، مقابل 39.29 للبيع، وفقا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء و 8.25 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء و 8.26 للبيع، وفقًا لعرض المواقع الإلكترونية على أسعار العملات .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.02 جنيه للشراء، مقابل 100.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 99.34جنيه للشراء و 100.26 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع، بحسب أسعار العملات على شاشات التداولات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 8.38 جنيه للشراء و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء و 8.42 للبيع، بحسب أسعار اليوم.