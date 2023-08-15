أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تباينت أسعار اليوم الثلاثاء 15-8-2023 مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات داخل فروع البنوك المنتشرة داخل السوق المصرية، ليستقر الدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباين الدينار الكويتي والجنيه الإستريليني، وتعرض جريدة “المال” خلال التقرير التالي سعر الـ 6 عملات والتي تضم «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، مقابل 33.82 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.18 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

المصرف العربي الدولي :30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع..

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء و 30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 33.52 جنيه للشراء، مقابل 33.68 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي : 33.66 جنيه للشراء، مقابل 33.80 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.62جنيه للشراء، مقابل 33.78 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.62 جنيه للشراء و 33.87 للبيع وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.10 جنيه للشراء، مقابل 39.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني:39.10 جنيه للشراء، مقابل 39.29 للبيع.

بنك قناة السويس: 39.10 جنيه للشراء و 39.29 للبيع.

بنك الاستثمار العربي :38.92 جنيه للشراء، مقابل 39.32 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، مقابل 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري :8.19 جنيه للشراء و 8.22 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء و 8.25 للبيع، بحسب آخر مستويات معلنة على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.02 جنيه للشراء، مقابل 100.26 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 99.34جنيه للشراء و 100.26 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99جنيه للشراء، مقابل 100.59 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 94.74 جنيه للشراء، مقابل 100.88 للبيع وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري : 8.38 جنيه للشراء و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، مقابل 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تعامل على أسعار اليوم.