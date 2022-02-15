أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في مصر

استقرت مستويات أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2022 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

نشرت أحدث المؤشرات أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه إلى 17.70 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

تداول مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.