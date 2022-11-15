ارتفعت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث ارتفع الدولار قرشين، وصعد اليورو 29 قرشًا، وحقق الدينار الكويتي ارتفاعًا 8 قروش في الشراء و6 قروش في البيع، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشا واحدا لكل منهما على حدة، وصعد الجنيه الإسترليني 24 قرشًا، وتقدم جريدة المال رصدًا دقيقًا لأسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك، وفق متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف في 5 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.39 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.95 جنيه للشراء، 29.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.64 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.26 جنيه للشراء، 79.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم: 25.37 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 28.62 جنيه للشراء، 29.02 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 28.68 جنيه للشراء، 29.05 للبيع.

بنك مصر: 28.62 جنيه للشراء، 29.02 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 28.60 جنيه للشراء، 28.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.39 جنيه للشراء، 24.46 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 25.14 جنيه للشراء، 25.49 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.12 جنيه للشراء، 25.48 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 25.14 جنيه للشراء، 25.49 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.19 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 76.44 جنيه للشراء، 79.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 76.11 جنيه للشراء، 79.46 للبيع.

بنك مصر: 76.50 جنيه للشراء، 79.39 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.05 جنيه للشراء، 79.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.64 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

بنك مصر: 6.64 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 6.63 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.46 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.