أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 14-3-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التالي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.24 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

اسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 32.99 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.47 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.47 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.34 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 37.43 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، وفق

العملات.

بنك مصر: 96.99 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.