أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.24 جنيه للشراء، و 37.37 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك التجاري الدولي: 32.99 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 32.99 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.
بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول مصر: 37.47 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.47 جنيه للشراء، و 37.71 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.34 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 37.43 جنيه للشراء، و 37.59 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الصرية
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.95 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع، وفق
بنك مصر: 96.99 جنيه للشراء، و 100.65 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي القطري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.