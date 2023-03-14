أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

جاءت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 14-3-2023 متباينة بأسعار الشراء والبيع بختام التعاملات بالبنوك المصرية استنادا لشاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك بالسوق المصرفية، ويرصد موقع جريدة «المال» في هذا التقرير آخر قائمة لمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أجنبية وعربية، مقابل الجنيه، وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.52 جنيه للشراء، 37.66 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.92 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 100.56جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 96.99 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.33 جنيه للشراء، 37.64 للبيع.

بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، 37.64 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.46 جنيه للشراء، 37.73 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.51 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.

بنك بلوم مصر: 32.99 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 32.99 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، 33.11 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

المصرفي العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.