أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023 أمام الجنيه بنهاية التعاملات

جاءت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.52 جنيه للشراء، 37.66 للبيع
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.92 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 100.56جنيه للشراء، 100.97 جنيه للبيع.
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 96.99 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.33 جنيه للشراء، 37.64 للبيع.
بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، 37.64 للبيع.
بنك بلوم مصر: 37.46 جنيه للشراء، 37.73 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 37.51 جنيه للشراء، 37.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.84 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
بنك بلوم مصر: 32.99 جنيه للشراء، 33.23 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 32.99 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.
بنك مصر: 32.89 جنيه للشراء، 33.11 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
المصرفي العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار