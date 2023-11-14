أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بختام تعاملات منتصف الأسبوع

قدمت ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بانحاء الجمهورية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 متباينة مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بينما استقر كلًا من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وفيما يلى التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار الصرف لسلة العملات امام العملة المحلية، عقب جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الأجنبية والمحلية.

وطبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري نستعرض متوسطات صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتيۛ».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.06 جنيه للشراء، و 33.18 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.91 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وبحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم في السوق.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.88 جنيه للشراء، و 33.31 للبيع.

بنك مصر: 32.88 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

بنك قناة السويس: 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

بنك البركة: 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.71 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.83 جنيه للشراء، و 38.00 للبيع.

بنك البركة: 37.83 جنيه للشراء، و 38.00 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار في مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.97 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

بنك مصر: 99.64 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.62 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار اليوم.