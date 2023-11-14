أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية على شاشات التداولات اللحظية تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023، ليحافظ كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي على نفس المستويات المعلنة أمس.

وخلال السطور التالية تعرض البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» مستويات شراء وبيع سعر صرف 6 الرئيسية، والتي تضم العملة الأمريكية والعملة السعودية والعملة الكويتية والعملة الإمارتية والأوروبية الموحدة والإسترليني، والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.92 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وبحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على متوسط أسعار العملات اليوم في السوق.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.88 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

بنك مصر: 32.88 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.98 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.98 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.71 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.

بنك مصر: 37.71 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.82 جنيه للشراء، و 38.01 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.83 جنيه للشراء، و 38.00 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.97 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

بنك مصر: 99.64 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 95.63 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات في مصر .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.