أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-7-2021 في البنوك المصرية

جاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-7-2021، على مستوى مقارب لأسعار أمس الإثنين، مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة، بجانب شركات الصرافة العاملة في مصر، بحسب أسعار العملات في مصر المعلنة من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، فيما تستعرض المنصة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات في البنوك المصرية على النحو التالي:

أسعار العملات فى البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري في السوق المحلية عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه، إلى مستوى 18.57 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم عند مستويات 21.65 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.

ومن ناحية أخرى، وصلت ـسعار شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

وسجل سعر الدولار داخل شركة مصر للصرافة، مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، 18.54 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

من ناحية أخرى، جاءت مستويات شراء وبيع الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، إلى 21.67 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.

في بداية التعاملات وصلت مستويات الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء تداول الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، مستويات 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر صرف الدولار بالبنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ويتداول سعر اليورو أمام الجنيه، عند 18.54 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

وعن الجنيه الإسترليني جاء عند مستويات 21.68 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وفي بداية التعاملات وصلت مستويات شراء وبيع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، بمستوى سعري 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

في ختام التداولات المسائية جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو أمام الجنيه، 18.63 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري.

وفي ختام التعاملات مستويات 21.88 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، ووصل الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، ظل عند مستويات 4.257 جنيه للشراء و4.285 جنيه للبيع. تبادل-عملات

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

مقابل الجنيه المصري وصلت مستويات سعر صرف الدولار عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وجاء الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، إلى 21.67 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية قرب 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك العربي الأفريقي

سجلت سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

وجاءت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.65 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، بينما بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدول.