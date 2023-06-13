أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023 بنهاية عمليات التداول بمصر

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.88 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.28 جنيه للشراء، 33.40 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك سايب: 100.37 جنيه للشراء، 100.75جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.
بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، 38.88 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، 38.88 للبيع.
بنك سايب: 38.57 جنيه للشراء، 38.89 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 38.56 جنيه للشراء، 38.92 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك سايب: 33.18 جنيه للشراء، 33.44 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.18 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
بنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، 33.38 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار