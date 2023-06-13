أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023 أمام الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك المنتشرة بأنحاء الجمهورية، تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 13-6-2023 أمام الجنيه المصري في أخر تحديث في بداية التعاملات الصباحية بالمصارف الوطنية والأجنبية والإسلامية العاملة في السوق المحلية، وتقدم المال نيوز تقريرًا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي بببنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع.

بلغ السعر داخل فروع البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

بينما سجلت العملة الكويتية داخل بنك سايب: 100.37 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.

وبلغ شراء وبيع العملة الكويتي ببنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجلت العملة السعودية داخل بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

استقر سعر الريال داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

وبلغ سعر الريال داخل بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

ووصل سعر عملة المملكة العربية ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، 38.76 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، 38.76 للبيع.

استقرت العملة الإنجليزية داخل فروع بنك قناة السويس: 38.56 جنيه للشراء، 38.79 جنيه للبيع.

جاء السعر داخل بنك المصرف المتحد: 38.45 جنيه للشراء، 38.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو اليوم داخل بنك التنمية الصناعية: 33.04 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، 33.30 للبيع.

جاء سعر اليورو أمام الجنيه بالمصرف أبو ظبي التجاري: 33.23 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.

استقر سعر اليورو ببنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، 33.30 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

فيما سجلت العملة الأمريكية داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

جاءت العملة الخضراء داخل فروع ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.