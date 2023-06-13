أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023 أمام الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل فروع البنوك المنتشرة بأنحاء الجمهورية، تباين أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.76 جنيه للشراء، 38.89 للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
وصل سعر الدينار الكويتي بببنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53جنيه للبيع.
بلغ السعر داخل فروع البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
بينما سجلت العملة الكويتية داخل بنك سايب: 100.37 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.
وبلغ شراء وبيع العملة الكويتي ببنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
سجلت العملة السعودية داخل بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
استقر سعر الريال داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
وبلغ سعر الريال داخل بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
ووصل سعر عملة المملكة العربية ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
وصل سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، 38.76 للبيع.
بلغ سعر الجنيه الاسترليني البنك الأهلي المصري: 38.44 جنيه للشراء، 38.76 للبيع.
استقرت العملة الإنجليزية داخل فروع بنك قناة السويس: 38.56 جنيه للشراء، 38.79 جنيه للبيع.
جاء السعر داخل بنك المصرف المتحد: 38.45 جنيه للشراء، 38.81 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
وصل سعر اليورو اليوم داخل بنك التنمية الصناعية: 33.04 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة البنك الأهلي المصري: 33.07 جنيه للشراء، 33.30 للبيع.
جاء سعر اليورو أمام الجنيه بالمصرف أبو ظبي التجاري: 33.23 جنيه للشراء، 33.41 للبيع.
استقر سعر اليورو ببنك مصر: 33.07 جنيه للشراء، 33.30 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
وصل سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
استقر سعر الدولار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
فيما سجلت العملة الأمريكية داخل بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
جاءت العملة الخضراء داخل فروع ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار