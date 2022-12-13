أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

حققت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-12-2022، مقابل الجنيه المصري، فى بداية التعاملات البنكية، تباين في أسعار الصرف مع استقرار أغلبها، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.59 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.00 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.20 جنيه للشراء، و 30.30 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.15 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.69 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.

بنك المشرق: 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

بنك سايب: 24.58 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.87 جنيه للشراء، و 25.99 للبيع.

بنك مصر: 25.87 جنيه للشراء، و 25.98 للبيع

بنك الإسكندرية: 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.91 جنيه للشراء، و 26.05 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.10 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.

بنك مصر: 30.10 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.11 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.

بنك كريدي إجريكول – مصر: 30.11 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

بنك مصر: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.39 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.

بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، و 80.23 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 80.01 جنيه للشراء، و 80.39 للبيع.

البنك الاهلي الكويتي: 78.09 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

بنك مصر: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.70 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.62 جنيه للشراء، و 6.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.