تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري، وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لما توضحه مواقع عدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية، حسب آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول متوسط سعر صرف العملات.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.59 جنيه للشراء، 24.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.93 جنيه للشراء، 26.01 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.24 جنيه للشراء، 30.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.16 جنيه للشراء، 80.44 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.69 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.54 جنيه للشراء، 6.56 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 24.57 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، 24.62 للبيع.

البنك التجاري الدولي 24.61 جنيه للشراء، 24.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 24.63 جنيه للشراء، 24.68 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.96 جنيه للشراء، 26.04 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 25.94 جنيه للشراء، 26.31 للبيع.

بنك بلوم مصر: 25.88 جنيه للشراء، 26.04 للبيع.

بنك البركة: 25.88 جنيه للشراء، 26.04 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك الكويت الوطني: 30.10 جنيه للشراء، 30.36 للبيع.

المصرف المتحد: 30.11 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.10 جنيه للشراء، 30.06 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 30.14 جنيه للشراء، 30.36 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك الاستثمار العربي: 6.53 جنيه للشراء، 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي الكويتي: 6.55 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.48 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.53 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك كريدي أجريكول مصر: 76.09 جنيه للشراء، 82.12 للبيع.

بنك سايب: 80.05 جنيه للشراء، 80.43 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 75.64 جنيه للشراء، 80.65 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 76.41 جنيه للشراء، 80.73 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك أبوظبي التجاري: 6.65 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

بنك المشرق: 6.67 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.69 جنيه للشراء، 6.70 للبيع، وفق أسعار العملات. اليوم

ميد بنك: 6.60 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.