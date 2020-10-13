أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

أظهرت شاشات تداول العملات الخاصة بالبنوك خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا على مستوى العملات الأوروبية والأمريكية، بينما استقرت على مستوى العملات العربية.

سعر العملات في البنك المركزي

شهدت أسعار العملات في السوق المصرفي تراجعا جماعيا لأسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات أمس.

سجل متوسط سعر العملة السعودية في البنوك عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ الدينار الكويتي 51.09 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر اليورو 18.58 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وسجل الاسترليني 20.16 جنيه للشراء، و20.28جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر الدرهم الإماراتي في سوق صرف المصري 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع. البنك المركزي

أسعار العملات في الصرافة اليوم

بينت أخر تحديثات لأسعار العملات في شركة مصر للصرافة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الآتي:

سعر شراء الدولار بمصر للصرافة 15.65 جنيه

سعر بيع الدولار بمصر للصرافة 15.75 جنيه

سعر شراء اليورو 18.45 جنيه

سعر بيع اليورو 18.62 جنيه

بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني بالشركة 20.35 جنيه

بلغ سعر بيع الجنيه الاسترليني بالشركة 20.56 جنيه

شراء الريال السعودي 4.08 جنيه

بيع الريال السعودي 4.1 جنيه

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

أعلن أكبر بنك حكومي في مصر تداول سعر الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما وصلت أسعار صرف العملة الأوروبية بالبنك الأهلي 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.39 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، وسعر العملة السعودية عند مستوى 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع. سعر العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سجلت أسعار تداول الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو ببنك مصر 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك إلى 20.40 جنيه للشراء، و20.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى لدى بنك مصر4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي فقدر سعره بـ 4.28 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء 15.92 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.69 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع وفقًا لآخر تعاملات عليه بالبنك العربى الأفريقى.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك CIB

أظهرت شاشة تداول العملات في البنك التجاري الدولي سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء، 15.92 للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.68 للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.12 للشراء، 4.24 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.04 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع.