بنـــوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

بلغ متوسط العملة الأمريكية في البنوك المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 11:13 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 11:13 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت شاشات تداول العملات الخاصة بالبنوك خلال التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا على مستوى العملات الأوروبية والأمريكية، بينما استقرت على مستوى العملات العربية.

سعر العملات في البنك المركزي

شهدت أسعار العملات في السوق المصرفي تراجعا جماعيا لأسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه، في ختام تعاملات أمس.

سجل متوسط  سعر العملة السعودية في البنوك عند مستوي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ الدينار الكويتي 51.09 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر اليورو 18.58 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وسجل الاسترليني 20.16 جنيه للشراء، و20.28جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يختتم تعاملات اليوم الأحد 11-10-2020 على تراجع طفيف

وعلى مستوى سعر الدرهم الإماراتي في سوق صرف المصري 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

البنك المركزي

أسعار العملات في الصرافة اليوم

بينت أخر تحديثات لأسعار العملات في شركة مصر للصرافة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر الآتي:

سعر شراء الدولار بمصر للصرافة  15.65 جنيه  

سعر بيع الدولار بمصر للصرافة  15.75 جنيه

سعر شراء اليورو 18.45 جنيه

سعر بيع اليورو 18.62 جنيه

بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني بالشركة 20.35 جنيه

بلغ سعر بيع الجنيه الاسترليني بالشركة 20.56 جنيه

شراء الريال السعودي 4.08 جنيه

بيع الريال السعودي 4.1 جنيه

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

أعلن أكبر بنك حكومي في مصر تداول سعر الدولار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما وصلت أسعار صرف العملة الأوروبية بالبنك الأهلي 18.43 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  «المركزي الأوروبي» : مشاورات لإطلاق «يورو رقمي»

وجاء سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك 20.39 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، وسعر العملة السعودية عند مستوى 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر شراء الدرهم الإماراتي  4.24 جنيه للشراء 4.29 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سجلت أسعار تداول الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو ببنك مصر 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك إلى 20.40 جنيه للشراء، و20.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى لدى بنك مصر4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

أما الدرهم الإماراتي فقدر سعره بـ 4.28 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء 15.92 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.69 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع وفقًا لآخر تعاملات عليه بالبنك العربى الأفريقى.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 للشراء 4.25 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.33 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في بنك CIB

أظهرت شاشة تداول العملات في البنك التجاري الدولي  سعر الدولار 15.82 جنيه للشراء، 15.92 للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 18.68 للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.86 جنيه للشراء 21.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.12 للشراء، 4.24 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.04 جنيه للشراء و 52.16 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020

محمد عبد السند 10:56 ص, الأثنين, 12 أكتوبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميًّا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

محمد عبد السند 11:37 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

أسعار العملات اليوم الخميس 8-10-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 11:27 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 7-10-2020

محمد عبد السند 11:36 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

أسعار العملات اليوم الأربعاء 7-9-2020 في مصر

فاطمه امام 10:57 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020

محمد عبد السند 11:06 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20