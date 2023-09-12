أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

أوضحت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والتى جاءت متباينة بالبنوك، مقابل العملة المحلية، بالشراء والبيع بختام عمليات التداول بالمصارف المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع.

وتعرض بوابة «المال» متوسطات 6 أجنبية وعربية وهي: «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» حسبما جاء بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.90 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.44 جنيه للشراء، و 38.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.03 جنيه للشراء، و 33.15 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.46 جنيه للشراء، و 100.59 للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي: 99.96 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.32 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

بنك مصر: 38.34 جنيه للشراء، و 39.65 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.45 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 38.44 جنيه للشراء، و 38.78 للبيع، وفق أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

بنك مصر: 32.94 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.04 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.03 جنيه للشراء، و33.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.46 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .