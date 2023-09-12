أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية تعاملاتها الصباحية على أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023، بحالة من التباين أمام نظيره المصري مقارنة بالأسعار المعلنة أمس داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لتقدم المنصة الإلكتروني لجريدة المال خلال السطور التالية رصدًا لاخر التحديثات على سعري شراء وبيع العملات العربية والأجنبية بالبنوك الحكومية والخاصة إضافة لمتوسط السعر على صفحة البنك المركزي المصري، ليضم التقرير أسعار العملات التالية «الدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم: 33.06 جنيه للشراء، و 33.17 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.92 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.58 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدم بنك مصر السعر عند : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري السعر عند: 33.00 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

يقدم بنك مصر اليورو عند: 33.01 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.12 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع.

البنك التجاري الدولي 33.12 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 38.43 جنيه للشراء، و 38.65 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، و 38.63 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 38.56 جنيه للشراء، و 38.75 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.56 جنيه للشراء، و 38.75 للبيع، وفق لاخر تحديثات أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبو ظبي التجاري : 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند : 99.75 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 95.94 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.