أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه بالختام

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات ليستقر من الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، فيما انخفض سعر اليورو قرشًا واحدة على مستوى الشراء، وارتفع سعر كل من الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني بحسب التحديث الأخير للبنوك على شاشات التداولات اللحظية داخل فروعها الموجودة داخل أنحاء الجمهورية والمواقع الرسمية الإلكترونية.

تعرض البوابة الإلكترونية لقرائها آخر تحديثات أبرز العملات العربية والأجنبية في السوق المحلية والتي جاء في ختام التعاملات عند مستويات:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.30 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.77 جنيه للشراء، و 38.89 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.04 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر التعاملات على متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 33.19 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.13 جنيه للشراء، و 33.33 للبيع، بحسب أخر التعاملات على أسعار العملات في القطاع المصرفي .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.60 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

بنك مصر: 38.60 جنيه للشراء، و 38.82 للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.72 جنيه للشراء، و 38.94 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.68 جنيه للشراء، و 38.96 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.11 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.75 جنيه للشراء، و 100.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات في السوق الرسمية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات على أسعار العملات اليوم في البنوك.