أسعار العملات اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

شهدت أسعار العملات حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 -10-2021، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينار الكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها،

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية ..أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما جاء سعر صرف اليورو 18.07 جنيه للشراء، و18.24 للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

أسعار العملات في شركات الصرافة

كما بلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

ومن ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

في حين أبقت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري على استقرارها عند 15.660 جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو 18.121 جنيه للشراء، و18.236 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.175 جنيه للشراء، و4.201للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.24 جنيه للشراء، و21.44 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

فيما عرضت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.15 جنيه للشراء، و18.33 للبيع.