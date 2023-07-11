أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في ختام التداول بالبنوك

سيطرت على أسعار اليوم الثلاثاء 11-7-2023 حالة من التباين بصورة جماعية منها (الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي واالريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي) في ختام التداولات على شاشات التداولات والمواقع الإلكتروينة على أسعار العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.82 جنيه للشراء، 39.95 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.92 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.76 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 99.53 جنيه للشراء، 100.55 جنيه للبيع.

بنك مصر : 100.21جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.88 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر : 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك القاهرة : 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع.

بنك مصر : 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك القاهرة : 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 39.53 جنيه للشراء، 39.90 للبيع.

بنك مصر : 39.53 جنيه للشراء، 39.90 للبيع.

بنك القاهرة : 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.

مصرف أبوظبي الإٍسلامي: 39.57 جنيه للشراء، 39.96 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

بنك مصر : 33.81 جنيه للشراء، 33.01 للبيع.

بنك القاهرة: 33.92 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار اليوم.