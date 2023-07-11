أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في بداية التداول بالبنوك

شهدت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.40 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.
متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.34 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي عند : 98.09 جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع.
يتيح البنك الأهلي المصري سعر الدينار أمام الجنيه عند: 99.53 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
بنك التنمية الصناعية يقدم سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 96.09 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
وصل سعر العملة الكويتية داخل بنك مصر: 100.24 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
مصرف أبو ظبي الإسلامي يعرض سعر الريال السعودي : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية يتيح سعر الريال عند : 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر يعرض سعر الريال السعودي عند : 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
جاء سعر الدرهم بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
وصل سعر الدرهم داخل بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
استقر سعر الريال نك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر يعرض سعر الجنيه الاسترليني: 39.53 جنيه للشراء، 39.75 للبيع.
البنك الأهلي المصري يعرض العملة الإنجليزية عند مستويات : 39.53 جنيه للشراء، 39.83 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم سعر الجنيه الاسترلينيني عند: 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 39.13 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
سعر اليورو داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.
سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
سعر عملة أوروبا الموحدة بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.
سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر: 33.81 جنيه للشراء، 33.99 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بلغ سغر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
جاء سعر الردولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر يعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعيةيعرض السعر أمام الجنيه عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار