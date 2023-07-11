أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في بداية التداول بالبنوك

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 11-7-2023 أمام سلة العملات الرئيسية (الجنيه الإسترليني واليورو والدينار الكويتي واالريال السعودى والدولار والدرهم الإماراتي) في بداية التداول على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكتروينة على أسعار العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي، ويرصد موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.40 جنيه للشراء، 39.53 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، 33.89 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.34 جنيه للشراء، 100.69 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي عند : 98.09 جنيه للشراء، 100.83 جنيه للبيع.

يتيح البنك الأهلي المصري سعر الدينار أمام الجنيه عند: 99.53 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

بنك التنمية الصناعية يقدم سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند: 96.09 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.

وصل سعر العملة الكويتية داخل بنك مصر: 100.24 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي يعرض سعر الريال السعودي : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية يتيح سعر الريال عند : 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر يعرض سعر الريال السعودي عند : 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم بمصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

وصل سعر الدرهم داخل بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

استقر سعر الريال نك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر يعرض سعر الجنيه الاسترليني: 39.53 جنيه للشراء، 39.75 للبيع.

البنك الأهلي المصري يعرض العملة الإنجليزية عند مستويات : 39.53 جنيه للشراء، 39.83 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم سعر الجنيه الاسترلينيني عند: 39.31 جنيه للشراء، 39.76 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.13 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

اسعار العملات اليوم

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

سعر العملة الأوروبية بالبنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

سعر عملة أوروبا الموحدة بنك التنمية الصناعية: 33.41 جنيه للشراء، 33.85 للبيع.

سعر اليورو الأوروبي داخل بنك مصر: 33.81 جنيه للشراء، 33.99 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سغر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

جاء سعر الردولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر يعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعيةيعرض السعر أمام الجنيه عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.