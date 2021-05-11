أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في البنوك المصرية

استهلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الثلاثاء، 11-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بمواصلة الاستقرار بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري، نهاية تعاملات أمس، الإثنين.

وتقدم «المال» عبر التقرير التالي أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، في البنوك الرئيسية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

يتداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، عند متوسط سعري 15.61 و15.71 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي.

فيما استحوذ البنك الأهلي اليوناني على أعلى سعر شراء للعملة الخضراء مقابل الجنيه، بالسوق المحلية، عند 15.64 جنيه.

وجاء أدنى سعر للدولار مقابل الجنيه بالسوق المحلية، عند 15.60 و15.70 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل 3 بنوك؛ الأهلي المصري ومصر والإسكندرية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما بلغ سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، 18.99 و19.12 جنيه للشراء والبيع، بحسب الأسعار المعلنة من المركزي المصري.

واستحوذ بنك قناة السويس على أعلى مستوى سعري لليورو مقابل الجنيه، ليسجل 19 و19.14 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل تعاملات اليوم.

وعن أدنى سعر للعملة الأوروبية مقابل العملة المحلية بسوق العملات؛ يتداول اليورو عند 18.80 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، بشبكة فروع بنك أبو ظبي الإسلامي. دولار أمريكي – فئة 100

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 22.03 و22.18 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

فيما استحوذ البنك الأهلي اليوناني على أعلى سعر للعملة الإنجليزية مقابل نظيرتها المحلية، ليسجل 22.06 و22.22 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بمستهل التداولات.

وعن أدنى سعر للإسترليني مقابل نظيره المصري، تتداول العملة البريطانية عند 21.67 و21.89 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقراره داخل البنوك، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب البنك المركزي المصري.

وعند مستوى 4.03 جنيه، يعرض المصرف المتحد أدنى سعر لعملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، على مستويات الشراء داخل السوق المصرية.

وعلى صعيد سوق الصرافة، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.15 و4.18 للشراء والبيع، على التوالي، وفقاً للأسعار المعلنة من الشركة المصرية للصرافة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهر تقرير “المال” عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، تسجيل سعر الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري، 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

فيما جاء سعر عملة الإمارات المتحدة مقابل العملة المحلية، عند 4.25 و4.28 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك بلوم.

وكذلك، حقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، بفروع المصرف المتحد، صباح اليوم.