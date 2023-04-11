أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.07 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 38.18 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.07 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.19 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع، بحسب أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 33.46 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.