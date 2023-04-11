أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 11-4-2023، مقابل الجنيه، في ختام التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استقرار الدولار الأمريكي والريال السعودي والدهم الإماراتي، وانخفاض الجنيه الإسترليني، وتباين الدينار الكويتي واليورو، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى متوسط صرف وسعر 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، طبقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.66 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.35 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.63 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.07 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.18 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.07 جنيه للشراء، و 38.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.19 جنيه للشراء، و 38.55 للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، و 100.69 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.41 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.46 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.