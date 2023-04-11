أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.26 جنيه للشراء، 38.40 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري حقق: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
في بنك مصر وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
في بنك القاهرة سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
في بنك الاستثمار العربي بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
في بنك مصر سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.
في بنك القاهرة وصل إلى: 33.60 جنيه للشراء، 33.78 للبيع، بحسب أسعار العملات.
في البنك الأهلي المصري بلغ: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.
في بنك الاستثمار العربي حقق: 33.41 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
في بنك الاستثمار العربي سجل: 38.08 جنيه للشراء، 38.48 للبيع.
في بنك القاهرة حقق: 38.24 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.
في البنك الأهلي المصري وصل إلى: 38.07 جنيه للشراء، 38.36 للبيع.
في بنك مصر بلغ: 38.07 جنيه للشراء، 38.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصري
في بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
في بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات.
في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصري
في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصري
في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع، بحسب أسعار
في بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.
في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.
في البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.