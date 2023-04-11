أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، وحققت بعض العملات استقرارًا وتحركت بشكل طفيف أسعار عملات أخرى، وفي هذا التقرير الدوري اليومي تقدم جريدة المال رصدًا لحركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي»، وفق 4 بنوك، ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، 33.68 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.26 جنيه للشراء، 38.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.85 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري حقق: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

في بنك مصر وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

في بنك القاهرة سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

في بنك مصر سجل: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.

في بنك القاهرة وصل إلى: 33.60 جنيه للشراء، 33.78 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في البنك الأهلي المصري بلغ: 33.39 جنيه للشراء، 33.63 للبيع.

في بنك الاستثمار العربي حقق: 33.41 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

في بنك الاستثمار العربي سجل: 38.08 جنيه للشراء، 38.48 للبيع.

في بنك القاهرة حقق: 38.24 جنيه للشراء، 38.50 للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل إلى: 38.07 جنيه للشراء، 38.36 للبيع.

في بنك مصر بلغ: 38.07 جنيه للشراء، 38.36 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصري

في بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

في بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات.

في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصري

في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

في بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصري

في بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 للبيع، بحسب أسعار

في بنك مصر: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.

في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.91 للبيع.

في البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.62 للبيع.