أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه فارتفعت أسعار اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي »، طبقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والمواقع لها.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.78 جنيه للشراء، و 21.87 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ميد بنك: 5.27 جنيه للشراء، و 5.37 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 5.31 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 18.98جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.99 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.98 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 62.47 جنيه للشراء، و 63.52 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 61.66 جنيه للشراء، و 63.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.06 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.08 جنيه للشراء، و 63.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 5.08 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

بنك البركة: 5.09 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 21.59 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 21.61 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.59 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 21.63 جنيه للشراء، و 21.88 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.